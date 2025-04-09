Katılımın oldukça yoğun olduğu geceye Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyük beğeni toplayan tiyatro oyununun yönetmenliğini Ekin Karabulut, yönetmen yardımcılığını ise Ahmet Emre Topaloğlu üstlenirken, oyunun rejisinde Gizem Sağaltıcı, Kemal Toprak Özbakır, Senanur Kayalı, Sevgi Güneş, Tahsin Efe Yüksel ve Yelda Adaylar yer aldı.

Temaşa Gecesi 2 adlı oyunun senaryosu Ahmet Emre Topaloğlu, Can Birlik, Ekin Karabulut, Kardelen Çilingir, Senanur Kayalı, Tuna Açıkyörük ve Yiğit Kargın tarafından kaleme alındı.

Söz konusu oyunda DAÜ Tiyatro Topluluğu’ndan; Ahmet Emre Topaloğlu, Akbar Altay, Ayşe Armağan, Ayşegül Kara, Berke Yörüsün, Can Birlik, Dilara Mirioğlu, Ekin Karabulut, Esma Cihan, Furkan Sırakaya, Gencer Hakan Gencer, Kardelen Çilingir, Lina Sivri, Nihal Kaya, Polat Emence, Özkan Alp İşbiçer, Selin İpek Aknar, Sena Nur Kayalı, Sevgi Güneş, Sude Karakurt, Tuna Açıkyörük, Tuna Tuzcu, Yiğit Kargın, Yiğit Kibar ve Yiğithan Yılmaz oyunculuklarıyla tiyatro severlerden tam not aldı. Gecenin sorundan Prof. Dr. Zorlu tarafından katkılarından dolayı tiyatro ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.