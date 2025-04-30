Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Sicilya Modern Sanat Müzesi “Museum” iş birliğinde gerçekleşecek İtalyan Ressam Elio Cassarà’nın sergisi, 2 Mayıs Cuma günü, saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek serginin açılışı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından yapılacak. Sanatçının son dönem çalışmalarını içeren sergi, 12 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.

-İlk kez Kıbrıs’ta

1974 yılında İtalya’nın Mazara del Vallo kasabasında doğan Elio Cassarà, çalışmalarını ağırlıklı olarak İtalya, Almanya ve Rusya’da sürdürüyor. Eserleri, İtalya başta olmak üzere birçok ülkenin farklı kentlerindeki müzelerde, çeşitli kamusal ve özel koleksiyonlarda yer alan sanatçı, Kıbrıs’ta ilk kez bir sergi açıyor.

Peyzaj anlatımındaki yoğun ışık efektleri ve renklerin ifade gücüyle dikkat çeken sanatçının resimleri, soyut sanata eğilimli bir yapıya sahip. Sergide sunulacak kataloğun kritik metni, sanat tarihçisi ve eleştirmen Tommaso Evangelista tarafından kaleme alınmıştır.

-“İçsel bir poetika”

Serginin küratörlüğünü üstlenen DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ümit İnatçı, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Elio Cassarà’nın nesnelerden bağımsız, kristalize olmuş, düzensiz renk yumaklarının, rengin maksimum hali olan beyazın içinde kendi fiziksel morfolojilerini inşa etmeye çalıştığını görürüz. İrili ufaklı kromatik alanlar, somut renk düzlemleri ve saydam titreşim odaklanmaları halinde beyazın içine bir gömülüp bir parlıyorlar. Bu resim halleri, her ne kadar bir görünüş olarak karşımızda dursalar da aynı zamanda içsel-tinsel salınmaların da bir poetikasına dönüşüyor.”