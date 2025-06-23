DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Dünyaları Şefkatle Birleştirmek: Yabancı Dil Öğretiminde Aracılık, Yöntemler ve Anlamlı Teknoloji” temasıyla yapılan festival, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte 19 farklı kurumdan toplam 205 katılımcı yer aldı. En yüksek katılım Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden gerçekleşirken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi de katılımcı kurumlar arasındaydı.

Bölgede İngilizce Öğretimi (ELT) alanında düzenlenen en geniş katılımlı akademik organizasyonlardan biri olan festivalin açılışı DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale tarafından yapılırken, organizasyonun Genel Koordinatörlüğünü YDİHO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Sallı üstlendi.

Etkinlikte, yedi farklı kurumdan 23 konuşmacı tarafından sunulan 14 sunum ve altı interaktif atölye yer aldı.

Oturumlarda yapay zeka araçları, öğrenme hedefleriyle uyum ve sınıflarda psikolojik güven ele alındı

Festivalin açılış konuşmasını ise Pearson Kıdemli Öğrenme Danışmanı Steve O’Farrell gerçekleştirdi. O’Farrell “Köprüler Kurmak: Yapay Zekâ Entegrasyonundan Empatiye” başlıklı konuşmasında, yapay zekâ ile insan empatisi arasındaki ilişkiyi irdeledi.

Oturumlarda ise yapay zekâ araçlarının konuşma becerilerini geliştirmede kullanımı, teknolojinin öğrenme hedefleriyle uyumlandırılması, sınıflarda psikolojik güven ortamı oluşturulması ve Afrikalı öğrencilerin yükseköğretimdeki kültürel deneyimleri gibi konular ele alındı.

Festivalin kapanışında yapılan konuşmalarda, kurumlar arası iş birliğinin önemi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi ve yeni teknolojilerin eleştirel farkındalık ve empatiyle kullanılmasının gerekliliği vurgulandı.