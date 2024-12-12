Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) öğrencilerinin, “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte, çeşitli ürünlerin satışının gerçekleştirildiği stantlar yer aldı.

Kermesten elde edilen tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı.

Kermes sonunda proje öğretmenleri ve öğrenciler bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdiler.