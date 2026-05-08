DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü iş birliğinde, Kulüp Eğitmeni Sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, seramik ve heykel atölyeleri ile yerinde heykel fırınlama çalışması düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sanatçılardan; Bahar Küçüksu, Evrim Ergün, İbrahim Yıldızbaş, Kaan Canduran, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Sinem Akın Kılınç, Vafaollah Alması ve Vedia Okutan Gaydeler'in yer aldığı sanat buluşması, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek katılımcılara özgün bir sanat deneyimi sundu.

DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü eğitmeni Ayhatun Ateşin, sanatın üniversite yaşamı içinde yalnızca estetik bir alan değil; paylaşım, deneyim, dayanışma ve kültürel hafızayı besleyen güçlü bir ortak dil olduğunu belirtti. Ateşin, sanat buluşmasının gençlerin yaratıcılıklarını görünür kılan, farklı disiplinler arasında köprü kuran ve birlikte üretmenin değerini öne çıkaran önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Fırınlanan heykeller, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliği ve sağlanan lojistik destekle Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde yerini alacak.

Etkinliğin ardından atölyeleri yürüten eğitmenlere ve fırınlamayı gerçekleştiren sanatçılara katılım belgeleri, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç tarafından takdim edildi.