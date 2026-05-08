Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis görüşmesi tamamlandı.

Baş başa, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki konutunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşmenin ardından bugün saat 19.15'te Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

BM'DEN AÇIKLAMA: LİDERLER 4 BAŞLIKTA UZLAŞTI!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların verimli bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre liderler, özlü konular ve ileriye dönük süreç hakkında görüş alışverişinde bulunurken, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlı desteğine duydukları memnuniyeti yineledi.

Tarafların ayrıca bazı başlıklarda uzlaşı sağladığı kaydedildi.

Buna göre liderler:

Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak danışma mekanizması oluşturulmasına yönelik çerçeve üzerinde,

Ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta altı aylık bir plan hazırlanması konusunda,

Şap hastalığıyla mücadelede koordineli çalışmanın sürdürülmesi konusunda,

Coğrafi işaret ve menşe adı korumasına sahip ürünlerle ilgili meselelerin görüşülmesi amacıyla Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi altında bir alt komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

BM açıklamasında, liderlerin yakın gelecekte yeniden bir araya gelme konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.