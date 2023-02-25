DAÜ’den verilen bilgiye göre yürütülecek çalışmaların, 2020 yılında yapılan ön değerlendirmelerin devamı kapsamında olacak. Komite başkanlığını DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy yapacak.

Konuya ilişkin DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, binalarla ilgili çalışmaların ivedilikle tamamlayacağı bildirildi.

2020’de yapılan çalışmada acil bir şekilde ileri tetkik yapılması gereken yapıların belirlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu çalışma ışığında İşletme ve Ekonomi Fakültesi ana binası ve İletişim Fakültesi binasının sırası ile 2022’de ve bu dönem başında boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2000’den sonra yapılan tüm yapıların 1998 ve 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre yapılmış olduğu, DAÜ Kontrol Müdürlüğü tarafından titizlikle kontrol edildiği, binaların gerek tasarım prensipleri, gerekse de etkili kontroller nedeniyle deprem riski düşük yapılar olduğu ifade edildi.

Komitenin, 2020’de yapılan değerlendirmede deprem risk çalışması için öncelikli belirlenen binalara öncelik vereceği ifade edilen açıklamada, “Üniversitemizdeki yapılarımızın deprem güvenliği çalışmalarına, yukarıda da belirttiğimiz gibi çok önceden başladığımızı bildirir ve siz değerli öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin birinci önceliğimiz olduğunun altını tekrar çizeriz” denildi.