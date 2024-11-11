7 Kasım 2024 Perşembe günü, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen söz konusu etkinlik “Mağusa’ya Bir Nefes” sloganı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı (GMB) Dr. Süleyman Uluçay, GMB Meclis Üyesi Müge Evram, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Rana Erozan Uluçay ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Fikri Toros ve Demet Alkan tarafından gerçekleştirilen resitale piyanoda Eser Öktem eşlik etti. Resital kapsamında Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Alberto Ginastera, Fazıl Say, Aram Katchaturian, Johann Sebastian Bach, Marcello Abbado, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludovico Einaudi’ye ait eserlere yer verildi.

Resital sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ olarak sanata her zaman destek verdiklerini belirterek, resitalin gerçekleşmesinde emeği olan ve resitale katılan herkese teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda, sanatçılara DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, KPKD Başkanı Uluçay ve GMB Meclis Üyesi Evram tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.