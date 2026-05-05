Hafta sonu gerçekleştirilen etkinlik Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Yazılım ve Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü iş birliğinde; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün desteğiyle gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirveye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 4. Piyade Kurmay Albay Alay Komutanı Mahmut Gergin, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü’nün hazırladığı açılış videosuyla başlayan etkinlik, kulüp kurucu üyeleri tarafından geliştirilen lisent.ai adlı çeviri uygulamasıyla katılımcıların erişimine açık hale getirildi.

-Kılıç: “DAÜ, bilginin üretildiği ve teknolojinin anlamlandırıldığı bir merkez”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, DAÜ’nün bilginin üretildiği ve teknolojinin anlamlandırıldığı bir merkez olma vizyonun ship olduğunu söyleyerek, zirvenin bu doğrultuda bir platform sunduğunu kaydetti. Kılıç, yapay zekânın artık yalnızca bir mühendislik konusu olmadığını, hayatın her alanını dönüştüren kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu da belirtti.

-Zorlu: “DAÜ, geleceğin teknolojilerine yön veren bir vizyona sahip”

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da DAÜ’nün yalnızca teknolojiyi takip eden değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine yön veren bir vizyona sahip olduğunu kaydederek, zirvenin bu hedef doğrultusunda bir adım olduğunu ifade etti.

-Bayram: “Yapay zekâ verimlilik ve bilimsel ilerleme açısından fırsatlar sunuyor”

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram ise, yapay zekânın verimlilik ve bilimsel ilerleme açısından fırsatlar sunduğunu ancak hatalı bilgi üretimi, etik riskler ve “deepfake” gibi olumsuz yönlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

-Önder: “Amacımız, öğrencileri mezun olmadan önce sektörle buluşturmak”

DAÜ Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü Başkanı Alper Önder ise temel amaçlarının öğrencileri mezun olmadan önce sektörle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, Yapay Zeka Zirvesi’ni bu hedefin somut örneklerinden biri olarak gösterdi.

-Günsal: “Bu tür organizasyonlar geleceğe yapılan stratejik bir yatırım”

Döveç Group of Companies Reklam, Satış ve Pazarlama Direktörü İzgün Günsal da, zirvede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür organizasyonları geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın paydaşlara ve katkı sağlayanlara plaket takdimi sonrasında sunumlara geçildi.

Sunum aralarında, staj imkânı sunan Kahoot yarışmaları ve çekilişler düzenlendi. Zirvede; Koopbank, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Aura Line Solution tarafından staj çekilişleri ve Kahoot yarışmaları yapılırken, zirve destekçileri Kuzey Kıbrıs Turkcell, Feed Me, Cep Basket, Monster ve Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanan hediyeler çevrim içi çekilişlerle dağıtıldı.

Zirve bu yıl Döveç Group of Companies ana sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğu ve NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd.’nin medya sponsorluğunda yapıldı. Etkinliğe Koopbank, Prova Cyprus ve Er Reklam da katkı koydu.