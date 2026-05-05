Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Dairesi, denizlerdeki değişimler ve balıkçık sekötrüne ilişkin açıklama yaptı. İklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklıklarında meydana gelen artışa dikkat çekilen açıklamada, bunun deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkiler oluşturduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu durumun yerel balık türlerinin daha derin sulara çekilmesine, istilacı türlerin yayılımının hızlanmasına neden olurken, balıkçılık faaliyetlerinde çeşitli olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabileceği kaydedildi.

Doğu Akdeniz’de yayılımı artan istilacı türler arasında özellikle balon balığının (Lagocephalus sceleratus) dikkat çektiğine yer verilen açıklamada, bununla birlikte, balık stoklarındaki değişimlerin yalnızca tek bir nedene bağlı olmadığı; iklim değişikliği, av baskısı ve habitat değişimleri gibi birçok faktörün sonucu şekillendiğini ifade edildi.

İstilacı türlerle mücadele amacıyla balon balığı avlayan balıkçılara destek sağlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2010–2025 yılları arasındaki 15 yıllık süreçte toplam 537 bin 561 adet balon balığı teslim alınmış olup, karşılığında 2 milyon 595 bin 914 TL ödeme yapılmıştır. 2026 yılı itibarıyla destekleme tutarı adet başına 40 TL olarak uygulanmaktadır."

-Teşvikler...

Yerel bütçe imkânları çerçevesinde Tarımsal Destekler (Doğrudan Gelir Destekleri) kapsamında, balıkçı teknesi sahipleri ve balıkçı ailelerinin girdi maliyetlerini azaltmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli teşvikler sağlandığı da dikkat çekilen açıklamada, ayrıca 2026 yılında sürdürülebilir ve rekabetçi balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla "EUNITE" iş birliğiyle ekipman ve kapasite geliştirmeye yönelik destek programları yürütüldüğü kaydedildi.

2023 yılında ekolojik açıdan önemli deniz ve kıyı alanlarının "Balıkçılığa Kapalı Alan (BKA)." ilan edilerek koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, bu alanların; deniz ekosistemlerinin korunmasını, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliğini, yerel ekonomiye katkının artırılmasını ve turizm potansiyelinin geliştirilmesini amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, bu alanların aynı zamanda bilim insanlarına deniz ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için önemli referans alanlar sunduğu ifade edildi.

Denizlerde gözlemlenen değişimlerin küresel, çevresel süreçlerin bir parçası olup, balıkçılık sektörü üzerindeki etkilerinin çok boyutlu olduğu da belirtilen açıklamada, "Bu nedenle konunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması büyük önem taşımaktadır. Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü olarak; denizel kaynakların korunması, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.