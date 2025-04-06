Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Lobisi’nde öğrencilerin yoğun ilgisi ile düzenlenen etkinlikte “Yaşam Tarzı Tıbbına Giriş” dersini alan öğrenciler tarafından yaşam tarzı tıbbının ve farkındalığın temelleri üzerine hazırlanan posterlerin sunumu gerçekleştirildi.

Sunumlarda sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının sağlık ve genel refah üzerindeki rolü üzerinde durularak sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Öğrenciler öz bakım, davranış değişikliği ve akıllı hedefler belirleme konusunda ipuçları paylaşarak, Amerikan Yaşam Tarzı Tıbbı Koleji tarafından özetlenen yaşam tarzı tıbbının temelleri arasında yer alan fiziksel aktivite, beslenme, uyku, stres yönetimi, zararlı maddelerden kaçınma ve olumlu sosyal/manevi bağlantı konularında açıklamalarda bulundular. Söz konusu etkinliğe Fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ile yönetsel personel de katıldı.