DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ destekli dijital çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan yarışma, 5–7 Aralık tarihlerinde Cyprus Constructions ve Califorian Restaurant iş birliğiyle Esentepe’deki Pearl Island’da yapılacak.

Yarışmada dereceye giren takımların toplam 150 bin TL ödül kazanacağı etkinlik, Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversite öğrencilerine açık olacak. Yarışma özellikle yapay zekâ ile inşaat sektöründe dijitalleşmeyi destekleyen projeleri teşvik edecek.

Üçer kişiden oluşacak toplam 10 takımın yer alacağı Hackathon için başvurular 2 Aralık’a kadar hackathon.emu.edu.tr adresinden yapılacak. Başvuruların ardından yürütülecek ön eleme süreciyle yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar 3–4 Aralık’ta açıklanacak.

DAÜ açıklamasında, kamp formatında gerçekleştirilecek yarışmanın konaklama ve ağırlama giderlerinin sponsorlar tarafından karşılanacağı, katılımcıların üç gün boyunca projelerini geliştirirken sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacağı belirtildi.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, üniversitenin yeni dönem vizyonunda teknoloji, yapay zekâ ve dijital dönüşümün merkezi bir konuma sahip olduğunu belirterek, düzenlenecek yarışmanın bu vizyonun somut bir adımı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin gerçek sektör ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme fırsatı bulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, “DAÜ, gençlerin yenilikçi düşünme becerisini destekleyen, onları geleceğin teknolojilerine hazırlayan projeleri her zaman teşvik etmeye devam edecektir” dedi.