Bunlar da ilginizi çekebilir

Mahkeme '6ıncı 7'inci celse görüşülmek üzere 2-3 Kasım tarihlerine ertelendi.

Savunma avukatlarının delillere itirazı olmadı.

Olayda kullanılan 2 Kalaşnikof ve bir tabanca da mahkemede delil olarak sunuldu.

Yazgı: Türkiye Cumhuriyeti her alanda KKTC'ye destek vermeye hazırdır

Yazgı: Türkiye Cumhuriyeti her alanda KKTC'ye destek vermeye hazırdır

Beşinci duruşmada Savcılık tanığı, Olay Yeri İnceleme Uzmanı Burak Ekinci dinlendi. Geçtiğimiz celsede açılmayan olay yerinden toplanan emarelerin bulunduğu CD, bu duruşmada mahkemeye sunuldu. 4 Klasörden oluşan CD içerisindeki fotoğraflar, yargıç heyetinin huzuruna getirildi.

Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç , Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen KKTC'de benzeri görülmemiş suikast davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.