İş insanı Asım Dedezade, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Dedezade, “1974 sonrası kurduğumuz düzen ve yönetimler insanımıza adil davranmadı. Devlette çalışanlar dağıtılan mal ve maaşların kremini yedi” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Mercedeslilerin yüzde 80’i fazla mesai alanlardan oluştu. Pandemide bile ayrıcalıklı davranıldılar. Hiçbir kayıpları oluşmadı. İade etme zamanı gelince de en fazla gürültüyü bugüne kadar yaratılan ayırımcılığı ve avantaları alanlar çıkardı ve geç de olsa adaleti yeniden sağlayabilecek bir düzen ile gerçekleştirebilirdik. Verirken ve dağıtırken adil davranılmadı. Bari geri alırken adalete dikkat etseydiniz.”