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İş insanı Asım Dedezade, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Asgari ücret artışı hakkında konuşan iş insanı Asım Dedezade, “Bu ülkede asgari ücret diye bir rakam olmamalı. Ekonomi kendi ödeyebileceği rakamları zaten ödeyecek. 11.500 bile olsa sanayicilerimizi için çok zordur. Çünkü onları üretim gücü etkileniyor. Asgari ücret ve HP verildiğinde çalışma hayatında eğer bir pahalılık olmuşsa ve insanlar zor geçiniyorsa, HP verdiğinde veya asgari ücreti artırdığında o pahalılığa benzin döküyorsun ve alevi körüklüyorsun. Var olan enflasyon ve pahalılık bu artışla daha da büyük bir pahalılık yaratılıyor. Aradan bir ay geçtikten sonra bu artan pahalılık daha da artar ve daha fazla HP artışı yapman gerekir. Bizim ülkemizde sendikalar ve siyasiler bu konuda hemfikirdirler ve hayat böyle yürüyor. Siyasetçi ve sendikacı el ele bu sistemi yürütüyor. Çünkü bu ülkede her sene seçim oluyor” dedi.

Dedezade, “Bu düzeni biz kurduk. Güzel maaşlar alırız ve güzel emeklilik maaşları alırız. En güzeli çalışmadan bu güzel maaşları alıyoruz. Biz güzel maaş istiyoruz ama çalışmadan istiyoruz. Sıkıntı buradadır. Bu ülkede fonlar var. Mallar gümrükten girerken fonları öderiz ve devlette bu fonları alır ve maaşları öder. Birçok devlet geliri fonlara yüklenmiştir. Bu çok yanlıştır” ifadelerini kullandı.