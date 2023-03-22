Alsancak’ta Lambousa Kral Mezarlarını açmak için patlayıcı düzenek hazırlayan zanlılar Y.A, K.Ö, O.B, G.K. ve Ü.A. bugün yeni mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis Yaşar Pöge, 13 Mart 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında olayın meydana geldiğini ifade etti.

Pöge, Yaşar Pöge Alsancak’ta bulunan Lambousa Kral Mezarlarını açmaya çalışan zanlıların, patlayıcı düzenek hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların düzeneği patlattığın ancak mezarları açamadıklarını aktararak, olayın önceden ihbar edildiğini ve zanlıların suçüstü yakalandığını açıkladı.

Pöge, Ü.A’nın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan biri tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el detektörü bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Aranan başka emareler olduğunu, zanlı Ü.A’nın evinde bulunan patlayıcı maddelerin analize gönderildiğini kaydeden Pöge, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını aktardı, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.