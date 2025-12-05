Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının bir kişiyle birlikte 28 Kasım 2025 tarihinde Minareliköy’de Ö.Ö'nun iş yerine gittiğini, "senin babanın bize 200 bin sterlin borcu vardı. Bunu ödemezsen sonuçlarına katlanırsın" dediğini açıkladı.

Polis, müştekinin aynı gün şikayetçi olduğunu, bir şahsın telefonuna videolu mesaj göndererek, "benim kardeşlerimi nasıl polise şikayet edesin. Ben Haydar Şahin Kıbrıs polisine de söyle onlar da beni tanısın" dediğini aktardı. Polis, zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve mesaj atan şahısla alakasının olup olmadığını araştıracaklarını ifade eden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.