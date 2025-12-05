Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) Çiğdem Erdoğan’ın daveti üzerine Türk Kadınının Seçme Seçilme Hakkının 91’nci Yıldönümü Programı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Özdenefe, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’la bir araya geldi, KEFEK Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Azerbaycan ve Kuzey Makedonya'dan Milletvekilleri de yer aldı.

Özdenefe, toplantıda yaptığı konuşmada, 5 Aralık 1934’ün Türk Kadını için bir dönüm noktası ve Cumhuriyet'in çağdaşlaşma sürecinde önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Hakların kazanılmasının yolun sona erdiği anlamına gelmediğini kaydeden Özdenefe, kadınların siyasal temsiliyette, istihdamda, eğitimde ve toplumsal yaşamın diğer alanlarında eşitliği sağlama çabalarının devam ettiğini, 5 Aralık'ın bu bağlamda sadece bir kutlama günü değil aynı zamanda bir hatırlatma günü olduğunu söyledi.

Özdenefe, eşitlik mücadelesinin sürdürülmesi, kazanılmış hakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Özdenefe'ye, Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dış İlişkiler Memuru Çiçek Göçkün Özdağ eşlik ediyor.