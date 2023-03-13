Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan JT 712 plakalı araç sürücüsü Naciye Özcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Değirmenlik'te Tepebaşı sokak üzerinde, Naciye Özcan (69) yönetimindeki JT 712 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı ve yolun solundan çıkıp 6 metre derinliğindeki toprak zemine tavanı üzerinde düştü.

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Değirmenlik'te bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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