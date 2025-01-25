23.01.2025 tarihinde, Demrihan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs market içerisinde satışa sunulan göz serumunu alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.G.(K-41) tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Elektronik sigara çaldı!

21.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir mağazada, müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs işletme içerisinde satışa sunulan elektronik sigarayı alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çalmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Z.(E-57) tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.