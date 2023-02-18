Dernek Başkanı Burhan Eraslan, demokrasi şehitlerinin Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfiller bıraktıklarını bildirdi.

Eraslan, anma etkinliğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, 38 bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine sebep olması nedeniyle de tam bir insanlık dramına dönüşmüştür. Yaşanan deprem felaketinin Adıyaman’da bulunan çocuk yaştaki Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcu öğrencilerimizle öğretmen ve velilerinden oluşan spor kafilemizi de aramızdan almış olması deprem felaketinin yarattığı telafi edilemez ortamı bir o kadar daha katmerleştirmiş, tüm toplumu tarifi imkansız acı ve gözyaşına boğmuştur. Deprem felaketi nedeniyle tüm kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler, acılarını yürekten paylaşırız.

İşte bu nedenle böylesi bir felaket ve acılı ortamda bu yılki Demokrasi Şehitlerini Anma etkinliği için kitlesel katılım çağrısı yapmamayı ve anma etkinliğini çok kısıtlı bir katılımla, yalnızca Dernek Yöneticilerinin katılımıyla temsili gerçekleştirmeyi uygun bulduk."

Anma etkinliğinde bir konuşma yapan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eraslan Demokrasi Şehitlerine ilişkin şu bilgileri de verdi:

“1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve sahipleri avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul, Adana ve Ankara’da faşist katillerin hedefi olan ve cinayetlere kurban giden, dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile; 1996 yılında Lefkoşa’da evinin önünde kurşunlanarak cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarı ve Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı; ülkemiz Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca, anma etkinliğinde yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlara, Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları mücadelesinde canlarına kastedilen Demokrasi Şehitler anısına 2 dakikalık saygı duruşunda da bulunulduğu belirtildi.