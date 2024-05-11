10.05.2024 tarihinde ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2,562 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 611 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutklanmış ve 43 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

459’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

47’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.