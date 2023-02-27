Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) yasal hak sahibi olduğu Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarında tüm uyarılara rağmen yaşamaya devam edenler, bilimsel verileri önemsemeden kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atıyorlar.

Daha önce de duyurulduğu üzere Evkaf, Aralık 2020 tarihinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) 50+ yaşını doldurmuş Deniz Yıldızı Apartmanlarının olası bir depreme karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi üzerine bir rapor talep etmiştir. KTMMOB’nin belirlediği uzman ekip tarafından 5-6 ay süren yoğun bir çalışma sonucunda bilirkişi raporu Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Rapor sonuçlarına göre “Söz konusu mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen ‘Can Güvenliği’ sağlanması mümkün değildir” tespiti yapılmıştır.

Yeni hazırlanan uzman raporda binadaki tehlike seviyesinin arttığı gözlemlendi

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında ciddi korozyon hasarına sahip olan Deniz Yıldızı Apartmanlarına hasar tespit çalışması kapsamında geçtiğimiz günlerde KTMMOB tarafından gerçekleştirilen incelemede, önceki yıla kıyasla kolonlarda tehlikeli seviyede ilave hasar gözlemlendiği 2023 Şubat ayında hazırlanan raporda belirtilmiştir. Raporun neticesinde ise “Yapı mevcut hal itibari ile can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır.” sonucuna varılmıştır.

Gazimağusa Belediyesi “binayı boşaltın” emrini verdi

Tüm bilimsel verileri inceleyen Gazimağusa Belediyesi 24 Şubat 2023 tarihinde Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına son verilmesi yönünde ihbar göndererek ihbarnameye uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtmiştir.

Benter, halka açık park alanı olsun

Konu ile ilgili açıklama yapan KVİ Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, hep birlikte yeniden acılar yaşamamak için bilimsel bulguları dikkate alarak Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarının acilen boşaltılması gerektiğini söyledi. Mevcut binanın yıkılmasından sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz sorusuna cevap veren Benter, “Alanın Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle tüm halkın kullanabileceği bir yere dönüştürülmesi bence güzel olur. Yürüyüş yollarının, çocuk oyun parklarının yer alacağı yepyeni bir alanın topluma hizmet eder hale getirecek bir projenin hayata geçirilmesi için girişimler yapılacaktır.”