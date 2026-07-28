Alsancak'ta denize giren 24 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Alsancak'ta yüzmek amacıyla denize giren Dılawar Hussain (24) boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Hussain, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.