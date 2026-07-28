Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının Pakistan pasaportunda yapılan kontrolde, muafiyet izni mührünün 16.08.2024 tarihli olması gerekirken üzeri silinerek 16.08.2025 tarihi ile değiştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının sahtelediği pasaportu görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16.08.2024 tarihinden itibaren 710 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlıdan alınan el yazısı ve imza örneklerinin PGM Belge İnceleme Uzmanlığı’na gönderildiğini, cep telefonunun da inceleme yapılmak üzere PGM Data Şubesi’ne gönderildiğini ve sonucunun beklendiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının ülkede ikamet izinsiz bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.