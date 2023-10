Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses'in hazırlayıp sunduğu programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

Parti kurmaya hazırlandığı haberlerine açıklık getiren Denktaş, “Bu konuda çok fazla talep aldım ama ben halkın adayı olarak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak istiyorum. Asıl hedefim bu. Bir partinin değil, halkın adayı olarak, halkın her kesimine hitap eden, her kesimini bir araya getiren bağımsız bir aday olarak seçimlere girmeyi planlıyorum ve bunun üzerinde çalışıyorum. Ben ortaya toplumun her rengini kucaklayabilen bir yaklaşım koyuyorum” dedi.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı makamının da zaten partiler üstü bir makam olduğunu ve böyle bir yaklaşımı gerektirdiğinin altını çizdi.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir gösterge olmadığını da vurgulayan Denktaş, 2020 seçimlerinde oluşan baskı ortamının tekrarlanmayacağına dikkat çekti, “Hem KKTC halkına, hem Ankara’ya hem de dünyaya çalışmalarımı anlatıyorum. Mutlak suretle bir çalışma sürdürerek istediğimiz sonuca elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“FARKLI BİR YOL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM”

Siyasi partilerin Kıbrıs sorunu ile ilgili farklı yaklaşımlarını yakınlaştırıp, ortak makul bir zeminde buluşturmaları gerektiğini belirten Denktaş, aksi halde Güney kesimi ve dünyanın geri kalanının da işine geleni duymaya devam edeceğini belirtti.

Denktaş, “Büyük bir kurtuluş savaşı, büyük bir özgürlük mücadelesi vererek kurduğumuz bu devlete sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi içimizde varılacak bir mutabakat vatandaşın umutsuzluğunu da ortadan kaldıracaktır. Benim şimdiye kadar konuşulanlardan farklı bir önerim olacak. Üzerinde çok çalışıyorum. Yakın zamanda bunları kamuoyu ile paylaşacağım” dedi, her konunun konuşulması gerektiğini, bütün çözümlerin masaya oturmakla elde edileceğini belirtti.