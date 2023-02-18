Adana'da polis ekipleri, deprem bölgesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta merkezli depremde, Adana’da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bunu fırsat bilenler de boş binalardan hırsızlık yapmaya başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı başlattıkları çalışmalarda; 1 otomobil, 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 500 metre kablo, çöp konteyneri, kürk, bebek arabası, ayakkabı ve 5 sandalye çalan 12 kişiyi belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.