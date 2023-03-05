6 Şubat’ta Türkiye’nin Güneydoğu illerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkemizde de alınması gereken önlemlere dair düzenlenen konferansta Doç. Dr. Behcet Öznacar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelde ayrıca CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy da konuşma yaptı. Panele Genel Sekreter Asım Akansoy ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

DERYA: BETONDAN BESLENEN RANT ZİHNİYETİ ÜLKELERİ VE KURUMLARI KEMİRİYOR

Panelde konuşma yapan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, 1999’da gerçekleşen Gölcük depremini İstanbul’da yaşadığını ve o günden bu güne ne yazık ki hiçbir şeyde değişiklik olmadığını, yıkımın etkisinin aynı şekilde görüldüğünü söyledi. Son gerçekleşen depremde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bunun kolay tamir edilemeyecek bir süreç olduğunu işaret eden Derya, “Bu deprem bize, insan hayatına önem vermeyen, betondan beslenen bir rant ekonomisinin ve neo-liberal zihniyetin ülkeleri nasıl kemirdiğini gösterdi. Bu deprem bize, felaketlerin doğadan değil, iktidarların siyasi tercihlerinden kaynaklandığını gösterdi. Kurumların içinin boşaltılmasının bedelini yurttaşların hayatıyla ödediğini gösterdi” dedi. Depremin Kıbrıs’ta da büyük bir hüzne yol açtığını belirten Derya, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin talebi olmadan, Anadolu halkının parasıyla yapılan külliye inşaatının da devam ettiğini söyledi.

ŞENSOY: BİZ AHLAKSIZLIK ENKAZININ ALTINDA ÖLDÜK

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy da, bisküvi gibi yıkılan binaları gördüklerini ve “Biz aslında ahlaksızlık enkazının altında öldük” dedi. Depremin doğal afet denilerek hafife alındığını kaydeden Şensoy, Türkiye’de yaşanan depremde insan hatasının bariz bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Depremin doğal afet olmasının sebebinin insan ihmalinden kaynaklandığını ön plana çıkarabilmek için bu paneli düzenlediklerini belirten Şensoy, “Ahlak yetmezliğinin sonuçlarını yaşadık. Bisküvi gibi yıkılan binaları gördük ve ahlaksızlık enkazının altında öldük biz” dedi.

ÖZNACAR: GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPARSAK HAYATTA KALABİLİRİZ

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği panelde konuşmacı olarak yer alan ve sunumlarıyla bilgiler aktaran emekli albay ve akademisyen Doç Dr. Behcet Öznacar da, deprem konusunda gerekli düzenlemeler yapılır ve önlemler alınırsa insanların hayatta kalabileceğini söyledi. Depremin afet türleri hakkında bilgiler veren Öznacar, afetin etkilerinden de bahsetti. Afet yönetimi hakkında devletin üstüne düşen görevlerden de bahseden Öznacar, deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. İnsanların deprem konusunda temel afet bilinci eğitimi alıp örgütlenme modelini öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Özcanar, olası bir deprem esnasında yerel yönetimler ve muhtarlara da büyük iş düştüğünün altını çizdi.