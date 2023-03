Türkiye'de meydana gelen depremin ülkemize de büyük yansımaları olduğunu belirterek, manevi olarak yaşanan acının yanında ekonomik olarak da adanın çok fazla etkileneceğini kaydetti.

Bu durumdan en fazla turizmin etkilendiğini ve etkilenmeye de devam edeceğini belirten Arıklı, 'her an deprem olabilir söylemlerinin olduğu bir ülkeye kimse tatile gitmek istemez' diyerek, rezervasyonların tek tek iptal olduğunu kaydetti.

Profesörlerin sürekli bu durumu gündemde tuttuğunu ve her an KKTC'de büyük bir deprem olabileceği ihtimalini insanlara aşıladıklarını kaydeden Arıklı, an itibariyle bu durumun ülkeyi ekonomik olarak aşağıya çekmeye başladığını kaydetti.

"Herşeyi bırakalım günlük hayata dönelim demiyorum" diyen Arıklı, bu ihtimal ışığında gerekli önlemleri alıp, hayata devam etmeliyiz' diye konuştu.

"Kendi ihtiyaçlarımızı, kendi kaynaklarımızla karşılamamız lazım"



Maaş kesintileriyle ilgili de konuşan Arıklı, şunları kaydetti:

'Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerine süratlice takviye birlik ve ekipman gerekiyor. Bunun için de ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. O kaynak için maaş kesintisine gittik. Ardından süreci biliyorsunuz, komite kuruldu. Asgari ücretliden ayda 120 TL maaş kesecektik, milletvekilinden ayda 4 bin 500 TL kesecektik. Bu kesinti bir yıl boyunca olacaktı. Buna neden karşı çıkarsınız? Kendi ihtiyaçlarımızı, kendi kaynaklarımızla karşılamamız lazım. Okullar yenileme istiyor. Ne ile yapacaksınız bunları? Biz geliri olan herkesten kesinti yapacaktık. Bu paraların da nereye harcanacağı belli ama buna rağmen 'ona dokunmayın, bunu kesmeyin' yaklaşımları olduğunda günün sonunda toplanacak para, devede kulak? Peki biz bunları nasıl yapacağız?

"Elektrikli araba dönemine hazırlanmalı"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Benzinciler Birliği ile görüşmesini de değerlendirdi. 2030’lu yılların kürsel ekonomi ve meslekler için bir dönüm noktası olacağını, devlet olarak bu dönüşüme şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Arıklı, aynı dönemde sıvı yakıtla çalışan arabaların sayısının önemli oranda düşeceğini, artık elektrikli arabaların hayatımıza gireceğini ve buna hazırlanılması gerektiğini kaydetti

Toplu Taşıma Kooperatifi kurulacak

Geçtiğimiz gün yaptığı Düzce temaslarını da değerlendiren Arıklı, burada toplu taşıma konusunu görüştüklerini ve bu konuda bölgeyi örnek aldıklarını belirtti. Toplu Taşıma Kooperatifi kurmaya karar verdiklerini dile getiren Arıklı, bu sorunu ilerleyen zamanlar içerisinde çözeceklerini dile getirdi.

"4.5G'ye Temmuz ayına tüm operatörler geçmiş olacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ülkedeki telefon operatörlerinin Temmuz ayında 4.5G'ye geçeceğini de duyurdu. Operatörlere baskı yaptıklarını dile getiren Arıklı, bunun yapılabileceğini ve firmaları teşvik ettiklerini kaydetti.