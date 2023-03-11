Güzelyurt’ta manastır avlusunda yer alan etkinlik 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar için yüz boyama, atölye çalışmaları ve çeşitli sokak oyunları düzenlendi. Çocuklara çeşitli yiyecekler ikram edilerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından hediyeler dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, birçok depremzedenin ülkede misafir edip yaralarına merhem olunmaya çalışıldığının altını çizerek KKTC halkının her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğuna vurguladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, bu zor zamanda depremzedelere kucak açan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’de katıldı.

TATAR

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat sonrası deprem bölgelerinden gelen çocukların biraz olsun mutlu olabilmeleri için düzenlenen bu etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Tatar, çocuklarla beraber olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, birçok depremzedenin ülkede misafir edip yaralarına merhem olunmaya çalışıldığının altını çizerek KKTC halkının her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğuna vurguladı.

KKTC halkının da depremdeki kayıplardan dolayı büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu acıların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

FEYZİOĞLU

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da etkinliğin depremzede çocuklar için yapılmasına rağmen temanın deprem olmadığını, amaçlarının depremzede çocuklara ve ailelere bir süre de olsa depremi unutturabilmek olduğunu vurguladı.

Çocukların etkinlikte çok mutlu olduğunu gördüklerini kaydeden Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkına bu zor zamanlarda depremzede vatandaşlara kucak açtığı için teşekkür etti.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da depremzede çocuklara ve ailelere sahip çıkmanın, acılarını paylaşmanın önemine işaret ederek, yaraların sarılıp, hayatın normale dönmesine katkı koymak adına yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

‘Elim Sende’ etkinliği yarın Lefkoşa Yunus Emre Enstitisü’nde, 18 Mart'ta Gazimağusa DAÜ’de, 19 Mart'ta ise Girne Barış Parkı’nda, 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.