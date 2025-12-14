Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Demişim ki; ”Azerbaycan ile KKTC arasında doğrudan uçuş için çalışmamız var…”

Vay sen misin bunu diyen. Kırmızı görmüş boğa gibi dört koldan saldırıyorlar.

Oysa ben, bunun pratiğini yapmış birisiyim. 2005-6 yıllarında görev yaparken önce Azerbaycan’dan Ercan’a, sonrasında Ercan’dan Azerbaycan’a, 2008 de de Ercan’dan Kırgızistana doğrudan uçuşu gerçekleştirmiş kişiyim.

Soruyorlar. “Niye arkası gelmedi” diye. Yolcu kapasitesi yüzünden arkası gelmedi.

Tereciye tere satmayın. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum."