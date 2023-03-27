Derince - Avtepe ana yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kazada iki araç çarpıştı.

Her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Araç sürücüleri olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

 