Derince - Avtepe ana yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kazada iki araç çarpıştı.
Her iki araç sürücüsü de yaralandı.
Araç sürücüleri olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
Derince - Avtepe ana yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kazada iki araç çarpıştı.
Her iki araç sürücüsü de yaralandı.
Araç sürücüleri olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
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