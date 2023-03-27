Kazayla ilgili polis detayları açıkladı:

27.03.2023 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Derince - Avtepe Anayolu üzerinde, Bayram Karaman (E-49), yönetimindeki DN 433 plakalı araç ile isimsiz toprak yol üzerinden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden Mihri Arcan (K-45) yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldıırldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.