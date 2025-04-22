Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır." dedi.

"ÖRGÜTSEL FESİH TAMAMLANMALI"

Terör örgütünün, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı çağrı sonrası fesih işlemini tamamlayıp, silahlarını da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu iş daha fazla uzamamalıdır." dedi.

MHP lideri, terör örgütünün 27 Şubat çağrısının ardından fesih işlemini tamamlayıp, silahları Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM İDDİASINA RET

Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirip, erken seçim iddialarını reddetti.

"Gazi Meclis, CHP’ye ve müfteri koalisyonunun tahriklerine takılmadan, daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir." diyen Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." ifadelerini kullandı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararının kesin olduğunu vurgulayan Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını ve bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi.

"CHP'NİN MUHALEFETİ KARANLIK BİR SİYASET"

"CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir." diyen Devlet Bahçeli, demokrasi ve hukuk güvenliğinin tehidt altında olduğunu söyledi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin eylemlerini anımsatan MHP lideri, "Öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı’nın “savaş ilan ederim” açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır.

Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır.

Özgür Özel’e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.

Her şeyden önce CHP’nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır.

Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali, kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir.

Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir."

KARACA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Bahçeli, Meclis'te yaşanan Can Atalay tartışmasına da değindi. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okununca, Meclis'te tansiyon yükselmişti.

MHP lideri, kararı okuyan Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti. Bahçeli, "Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve İç Tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir." dedi.