Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. İlk belirlemelere göre 6 yaralı da olduğu bildirildi.

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu.

Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

SİVEREK'TE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.