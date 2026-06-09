MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Devlet Bahçeli'nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzuru iklimi hedef alınsa orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Atalarımız ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ demiştir. Ancak bugün durum böyle değildir. Siyasi tecrübelerimizle duruma Ankara'daki penceremizden baktığında durumun vahim olduğunu görüyoruz.

“KÜRESEL SİSTEMİN ÇİVİSİ ÇIKTI”

Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihtimalle yeni cephelere, yeni göçlere neden olmaktadır. Barış çağrısı gölgesinde yeni cepheler açılıyor. Küresel sistemin çivisi çıktı. Adalet terazisinde denge kaçtı, güç dengeleri yerinden oynadı. Ortadoğu'da kazan kaynamaktadır. "