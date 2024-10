MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündem olan Öcalan çıkışı ardından ilk defa konuşma yaptı. Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşan MHP lideri, son dönemde ortaya çıkan terör tartışmaları hakkında konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi:

Merhum Ziya Gökalp'i doğru tanımak özellikle Türk milliyetçilerin temel önceliği olmalıdır. Bana göre merhum Gökalp layıkınca anlaşılmış değildir. Çağının bütün modern ve pozitif bilgilerini kuyumcu titizliğiyle inceleyen bilim insanıdır.

Bu çalışmaları ve hayranlık uyandıran çalışkanlığı, onu bir adım öne taşımış ve gıpta ile takip edilen Türk filozofu yapmıştır.(Ziya Gökalp) Özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir.Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır.

Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir.Kürt ve Türk, ortak düşman ve tehlikeyle karşı karşıya. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var.

Tarihe atıf yapan ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi hakkında detaylıca bir konuşma gerçekleştiren Bahçeli, yaşanan toprak kayıplarından ders alınması gerektiğini ve bu dağılmaya bir daha asla izin vermeyeceklerini söylerek, "Milli ve üniter devletimizi asla kaybetmeyeceğiz. Şimdi ise terörün kökünü kazıyacağız. Birbirimize girerek düşman sevindirmeyeceğiz. Hepimiz biriz, kardeşiz ama düşmanlar bizi birbirine düşürmek için her şey yapıyorlar" diye konuştu.

'PKK, her yaşayan canlının düşmanıdır'

TUŞAŞ'daki terör saldırısı hakkında da konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır.

Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS zirvesine katıldığı gün, bizim de Salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermiştir. Bu kanlı mesaj, ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Gerekli cevap verilmiştir. Kimse Türklüğe hizmet konusunda bizimle yarışa girmesin.

İsrail'in İran'a saldırması hakkında da konuşan Bahçeli, ABD'nin desteğiyle İsrail'in 'Davut' koridorunu gerçekleştirmek istediğini söyleyerek saldırıyı kınadı. Bahçeli, "İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Milli güvenliğimizin pamuk ipliğine bağlı olmaması için birliğimizi güçlendirip, ayrık otlarının temizlenmesini zorunlu görüyorum" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle bitirdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızı kararlı şekilde ilan ediyorum.