Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonun ardından mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, burada iki ay sonra ilk kez görüntülendi.

Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

MHP lideri daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçti.

Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. MHP lideri, bina içinde partilileri selamladı.