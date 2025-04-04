Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 9 Ağustos 2024’te yaşanan olayda, 80 yaşındaki Asiye Kaytan, birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural’ın (18) akşam dışarı çıkmasına izin vermedi. Kapıyı kilitleyen Kaytan, torununun ısrarla kapıyı açmaya çalışması üzerine eline terlik alarak koluna vurdu. Vural ise elindeki telefonla anneannesinin başına karşılık verdi. Başından yaralanan Kaytan, hastaneye kaldırıldı.

MAHKEME 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Olay sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi olmasa da kamu davası açıldı. Savcılık, Kaytan’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan yargılanmasını talep etti. Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, terlikle darp olayının ‘silah kullanılarak işlendiği’ değerlendirilerek ceza artırıldı. Mahkeme, Kaytan’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı.

‘ANNE TERLİĞİ YÜZÜNDEN HAPSE Mİ GİRECEĞİM?’

Mahkeme kararına şaşıran Asiye Kaytan, "Torunuma vurduğum terliğin silah sayılacağını nereden bileyim? 80 yaşından sonra cezaevine nasıl gireceğim? Ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Bir daha elime terlik bile almayacağım" dedi.

‘ANNELER TERLİĞİ HAFİFE ALMASIN’

Torun Asiye Vural ise "Ben anneannemin hapse girmesini istemedim, şikâyetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Kararın böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Anneler ‘terlik’ deyip geçmesin, silah sayılabiliyor" ifadelerini kullandı.

AVUKAT: İSTİNAFTA KARAR DEĞİŞEBİLİR

Kaytan’ın avukatı Hasan Ozan Orpak, daha önce benzer bir ‘anne terliği’ davasının görüldüğünü hatırlatarak, "Anne terliği Türk toplumunda bir gelenek. Ancak hukuki açıdan farklı yorumlandı. İstinaf sürecinde kararın değişmesini umuyoruz" dedi.