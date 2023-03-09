Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz, zanlının cinsel saldırı ve darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3.03.2023 tarihinde saat 16.20 raddelerinde Lefkoşa’da İskan ve rehabilitasyon Dairesinin Takip Şubesi’nde konu dairede kamu görevlisi olarak görev yapan Lapta'da sakin zanlının, aynı dairede katip yardımcısı olarak görev yapmakta olan Lefkoşa’da sakin kadına cinsel davranışla iki eli ile sanılıp üzerine çekerek dudağından öpmeye çalışıp, yanaklarına dokunmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, müştekinin 06.03.2023 tarihinde Adli Şubeye geldiğini ve ifadesinde zanlının aleyhinde şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, aynı gün alınan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıca müracaat edilip zanlının tutuklanabilmesi için derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, 07.03.2023 tarihinde saat 00:15 raddelerinde LPM Adli Şubeye gelen zanlıya hakkındaki suçlamanın bildirilip kısa ihtar tahtında işlemiş olduğu suç izah edildiği zaman, zanlının cevaben "terfi aldigi için sarılıp öptüm" dediğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.