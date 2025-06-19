Komite gündeminde yer alan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T No: 306/4/2025)”, ve “Devlet Labaratuvarı Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı (Y.T No: 303/4/2025) ele aldı.

Komite ilk sırada, gündeminde yer alan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı (Y.T No: 306/4/2025) ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, son olarak gündeminde yer alan “Devlet Labaratuvarı Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı (Y.T No: 303/4/2025 ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ ve Devlet Labaratuvarı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.