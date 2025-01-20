Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yeni bina, Lefkoşa'nın Küçükkaymaklı bölgesinde yanan eski laboratuvara yakın bir arazide inşa ediliyor.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek konuşma yaptı.

- Tatar: “KKTC’yi aşama aşama hep birlikte geleceğe taşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, sözlerine bugün bu anlamlı törende birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı.

Geçmişe baktığında pandemi döneminin aklına geldiğini ifade eden Tatar, zor günleri birlikte atlattıklarını kaydetti.

Projeye katkı koyanlara teşekkürlerini ileten Tatar, KKTC’nin geldiği aşamada yapılmakta olan yatırımlara değindi.

Alanında uzman kişilerin ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu belirten Tatar, laboratuvarın emin ellerde olduğunu söyledi.

KKTC’nin görünürlüğünün artmasının, ticarete katkısının da önemli olduğunu belirterek, “İhracat belgelerinin ekinde, sağlık belgesi mutlaka vardır. O sağlık belgesi, gerekli standartlar ve akreditasyon niteliği taşıyacaksa, böylesine laboratuvarlarımızın olması gerekmektedir.” diyen Tatar, KKTC’yi aşama aşama hep birlikte geleceğe taşıdıklarını dile getirdi.

Bugün Güney Kıbrıs Rum lideriyle görüşeceğini ve kendisine önerisinin olacağını kaydeden Tatar, “İnşallah kabul eder. Kabul etmezse kendisi bilir. Biz doğrulardan şaşmayacağız. Bizim doğrumuz halkımızın bu topraklarda barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesidir. Halkımız en iyisini hak etmektedir. Bu da kaliteli ve huzurlu yaşamdır. Onun için çalışıyoruz, halkımız için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

“Binaya en iyi cihazları getirmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız, halkımızın sağlığı için çalışmalarını en iyi şekilde yapabilsinler...” diye konuşan Tatar, laboratuvara en iyi cihazların ve aletlerin geleceğini belirtti.

Tatar, pandemi döneminde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyle gelecekte de bir takım tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle halkı koruma adına yapılan çalışmaları selamladığını dile getirdi.

- Üstel: “Dev bir projenin temelini atıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel de, bugün halkın uzun zamandan beri ihtiyaç duyduğu ve 2016'dan beri beklediği dev bir projenin temelini atmış olacaklarını ifade etti.

Böyle güzel bir projenin gerçekleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Üstel, “Uzun zamandan beridir özlemini duyduğumuz devlet laboratuvarımızın temelini atacağız.” dedi.

Hükümete geldikleri günden itibaren halkın ihtiyaç duyduğu ancak kısa vadeli kurulan hükümetlerden dolayı yarım kalan projelere öncelik vereceklerini söylediklerini belirten Üstel, 2012’den bu yana bekleyen projeleri sıraya koyduklarını ve birer birer tamamladıklarını ifade etti.

“Bütün bunları yaparken Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve onu burada temsil eden kardeşlerimiz ile tek yürek olup, tamamen KKTC halkına hizmet etmek için kolları sıvadık.” ifadelerini kullanan Üstel, 2025’te sağlıkta ihtiyaç duyulan projeleri de hayata getireceklerini dile getirdi.

Güzelyurt’ta yarım kalan hastanenin ihalesinin tamamlanıp startının verildiğini kaydeden Üstel, vatandaşların her türlü sağlıklı gıdaya ve besine ulaşması için bu projeye hep birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

“2016'da yanan laboratuvarın hizmetlerini eksik de olsa yerine getirmek için başka bir laboratuvarla birlikte bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu, istediğimiz oranda değildir. Buradan ihracat yapan insanımız, kendi laboratuvarından belgesini alarak istediği ülkeye ihracatını yapabilecek. Aynı şekilde ithal edilen ürünlerde de aynı işlem yapılacak.” diyen Üstel, 2016'da yanan ve modern cihazlara sahip olan laboratuvarın büyük bir kısmının bertaraf olduğunu ve geri kalan kısımlarının ise Sağlık Bakanı’nın girişimleriyle modern aletlerin tamirine gidildiğini ifade etti.

Üstel, “Bugün burada A’dan Z’ye, çağdaş ve sürekli bir şekilde güvenilir testlerin olacağı bir laboratuvara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılı içerisinde bir taraftan hastane temellerini atarken bir taraftan yarım kalan hastanelerimizi bitirmeye çalışırken, bir taraftan da halkımızın sağlıkta ihtiyaç duyduğu yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.” diyerek projeye katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Başbakan Üstel, konuşması sırasında müteahhit firma yetkilisini kürsüye çağırdı. Söz alan yetkili, Temmuz 2025’te tamamlanması planlanan projenin iki ay önce bitirileceği sözünü verdi.

- Dinçyürek: “Yeni Devlet Laboratuvarı uluslararası akreditasyonu alabilecek şekilde tasarlandı”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek törende yaptığı konuşmada, Devlet Laboratuvarı'nın ülkede çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “İthal ve ihraç edilen gıda ürünlerinde, üretimde, her noktada halkın sağlığını ilgilendiren ve gıda güvenliği açısından çok önemli olan tahlilleri ve denetlemeleri yapıyor ve izinleri veriyor.” ifadelerini kullandı.

Mevcut binanın Aralık 2016'da yandığını hatırlatan Dinçyürek, uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvarın “kolu kanadının” kırıldığını söyledi.

Dinçyürek, “Uluslararası akreditasyonumuzu kaybettik. O tarihten bugüne Veteriner Dairesi’ne bağlı laboratuvarda zor şartlarda faaliyet göstermekteyiz. Bu vesileyle Tarım Bakanlığı’na ve Veteriner Dairesi’ne de teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Dinçyürek, yeni Devlet Laboratuvarı'nın uluslararası akreditasyonu alabilecek şekilde ve tüm analizleri yapabilecek nitelikte tasarlandığını kaydetti.

Yeni Devlet Laboratuvarı binasıyla ilgili bilgi veren Dinçyürek, “2 bin 217 metrekare kapalı alanı vardır ve bu kapasite bize şu an itibariyle yakın gelecekteki ihtiyacımızı karşılayacak niteliktedir. Bina ayrıca ileriki yıllarda olası ihtiyaç artışına fırsat verecek şekilde, 1700 metrekare daha alan yaratma ihtimali dikkate alınarak tasarlandı.” şeklinde konuştu.

Yeni binanın çevre dostu olduğunu ve HEPA filtrelerle korunduğunu da belirten Dinçyürek, binanın minimum kimyasallar kullanılarak çalışacağını ve kimyasallar için ana deponun da burada olmayacağını belirtti.

Binanın yasal teslim tarihinin 5 Temmuz 2025 olduğunu kaydeden Dinçyürek, projeye katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesi’nin dördüncü etap tamamlama projesini de işaret ederek, “Diğer projelerimizde olduğu gibi Başbakanımızın liderliğinde, bizlere gösterdiği işaretle ve Anavatan Türkiye'nin desteğiyle aşamayacağımız engel yoktur.” dedi.

Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in verdiği görevleri bir bir yerine getirmenin gururunu taşıdıklarını belirtti.

“Pamuklu Hastanesi'nin projesini de şekillendirip sizlerle paylaşacak noktaya geleceğiz.” diyen Dinçyürek, yeni devlet laboratuvarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu arada Bakan Dinçyürek, TAK’a yaptığı açıklamada ise daha önceden 479 pestisit analizi yapıldığını, şubat ayı itibarıyla 600 pestisit analizi yapılabileceğini söyledi.

Ayrıca daha önce yapılmayan alkollü içki analizlerinin de yapılmaya başlanacağını açıklayan Dinçyürek, haziran ayında ise zeytinyağı tağşiş analizinin yapılmaya başlanacağını ve bal analizinin de önümüzdeki aylarda başlayacağını dile getirdi.