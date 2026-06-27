Gayrimenkul sektörünün yalnızca bina veya şehir inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Üstel, sektörün yaşam kurduğunu, ekonomiyi büyüttüğünü, istihdamı artırdığını, yeni yatırımların önünü açtığını ve ülkenin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren ülkeyi yalnızca bugüne değil, gelecek elli yıla hazırlayacak adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün Doğu Akdeniz'in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Yeni Ercan Havalimanı ile ulaşım altyapısının güçlendirildiğini, yeni yollarla şehirlerin birbirine bağlandığını, sağlık yatırımlarıyla yaşam kalitesinin artırıldığını kaydeden Üstel, enerji alanında yüzyılın projelerini hayata geçirmek için tarihi adımlar attıklarını söyledi. Su, elektrik ve dijital altyapının geleceğe hazırlandığını belirten Üstel, güçlü şehirlerin güçlü altyapıyla, güçlü ülkelerin ise güçlü şehirler üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Gayrimenkul sektörünün ekonominin lokomotiflerinden biri olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, sektörün yüzlerce firmaya, binlerce çalışana ve çok sayıda alt sektöre hayat verdiğini söyledi. Mobilyadan inşaata, mimarlıktan mühendisliğe, bankacılıktan sigortacılığa kadar geniş bir ekonomik ekosistemi besleyen sektörün önünü açacak her adımın ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Yatırımın en çok ihtiyaç duyduğu unsurun güven olduğunu vurgulayan Üstel, "Güven varsa yatırım vardır. İstikrar varsa büyüme vardır." diyerek hükümetin önceliğinin yatırımcının güven duyduğu, öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomik ortam oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Üstel, mülkiyet konusunda uluslararası hukukun öngördüğü etkili iç hukuk mekanizmalarına sahip olduklarını belirtti. Devletin hukuk güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Üstel, korku üretmeye çalışan anlayışlara teslim olmadıklarını, çözüm üreten, yatırımın önünü açan, üreticiyi destekleyen ve çalışanı koruyan bir hükümet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

"Yatırımcı kazanırsa ülke kazanır. Sektör kazanırsa halk kazanır. Halk kazanırsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazanır." diyen Üstel, önümüzdeki dönemde şehirleşme anlayışını daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

Çevreyi koruyan, modern, akıllı şehir uygulamalarını benimseyen ve sürdürülebilir yaşam alanlarını destekleyen yeni bir kalkınma vizyonuyla yollarına devam edeceklerini ifade eden Üstel, yeşili koruyan, doğayı gözeten ve insanı merkeze alan projeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Zirveye katılan yatırımcı, girişimci ve sektör temsilcilerinin ülkenin geleceğine inanan insanlar olduğunu belirten Üstel, "Siz yatırım yaptıkça biz önünüzü açmaya devam edeceğiz. Siz ürettikçe biz destek vermeye devam edeceğiz. Siz kazandıkça ülkemiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'in en güvenilir yatırım, yaşam ve gayrimenkul merkezi olma yolunda daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inandığını söyleyen Üstel, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Ahmet Baştaş olmak üzere Baştaşlar Grubu'na ve organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, zirvenin sektör ve ülke adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.