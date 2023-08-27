Barçın, hükümete seslenerek "Gideceksiniz, biz düzelteceğiz" dedi.

Devrim Barçın'ın paylaşımı şu şekilde:

‼️ İSTATİSTİK KURUMU SINIFTA KALDI

⭕️ 2023 yılının 8'inci ayı bitiyor ama İstatistik Kurumu henüz 2022 yılının Milli Gelirini, Gayri Safi Milli Hasılasını vb. verileri açıklamadı.

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⭕️ Başbakanlık bünyesinde faaliyet yürüten İstatistik Kurumu hem veri güvenliği hem de veri üretimi noktasında resmen sınıfta kalmıştır.

⭕️ Şimdi de bu "hükümet" elinde veri olmadan hem 2023 yılı ek bütçesini hem de 2024 yılı bütçesini hazırlayacakmış !

⭕️ Siz hiçbir şey yapamazsınız artık...

#Gideceksiniz #BizDüzelteceğiz