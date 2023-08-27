Barçın, hükümete seslenerek "Gideceksiniz, biz düzelteceğiz" dedi.

Devrim Barçın'ın paylaşımı şu şekilde:

İSTATİSTİK KURUMU SINIFTA KALDI

2023 yılının 8'inci ayı bitiyor ama İstatistik Kurumu henüz 2022 yılının Milli Gelirini, Gayri Safi Milli Hasılasını vb. verileri açıklamadı.

Başbakanlık bünyesinde faaliyet yürüten İstatistik Kurumu hem veri güvenliği hem de veri üretimi noktasında resmen sınıfta kalmıştır.

Şimdi de bu "hükümet" elinde veri olmadan hem 2023 yılı ek bütçesini hem de 2024 yılı bütçesini hazırlayacakmış !

Siz hiçbir şey yapamazsınız artık...

#Gideceksiniz #BizDüzelteceğiz