CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine değindi.

Barçın, “Halkın sorunlarını dert edip gaile duyup bir açıklama bile yapmıyorlar. Gidecekler…” ifadelerini kullandı.

Devrim Barçın’ın paylaşımı şu şekilde:

“İddia o ki Güney elektrik vermeyi an itibariyle sıfırladı ve enerji açığımız 70 MW oldu.

İhtiyaç olduğunda Güney'e elektrik verebilme noktasından kurumumuzu ne hale getirdiler 4 yılda.

Halkın sorunlarını dert edip gaile duyup bir açıklama bile yapmıyorlar.

Gidecekler…”