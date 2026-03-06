Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat İşler olguları aktardı.

Polis, 4 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis ekibinin devriyesi sırasında şüpheli görülen şahıslar hakkında muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi. Yapılan kontrolde Nijerya uyruklu R.O.A.’nın 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 460 gün, M.S.M.’nin 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren 693 gün ve F.A.P.’nin ise 5 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2464 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde ihraç emri için gerekli dairelerle yazışma yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.