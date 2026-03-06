Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık bünyesinden alınarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (AADYK), ilk KKTC Afet Müdahale Planı (KAMP) toplantısını bugün yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında bölgede meydana gelen gelişmeler çerçevesinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda yer alan toplantıya; Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü, Orman Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Altınbaş Petrol Ltd.’den temsilciler katıldı.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve afetlere hazırlık sürecinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Toplantı sonunda, plan kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak görev ve sorumluluklarına yönelik, her kurumun kendi görev alanına ilişkin hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

Yapılacak hazırlıkların değerlendirilmesi ve planın daha kapsamlı şekilde geliştirilmesi amacıyla bir sonraki toplantıda çalışmaların genişletilerek ele alınacağı ifade edildi.

Afet ve acil durumlara karşı ülkenin hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.