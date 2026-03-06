Kıbrıs Türk İş adamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, akaryakıta gelen 6 TL’lik zammı eleştirdi.

Mamülcü’nün açıklaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akaryakıt fiyatlarına yapılan son yüksek zam, zaten ağır bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı altında ezilen halkımıza ve üretim yapmaya çalışan iş dünyasına vurulmuş yeni bir darbedir.

Akaryakıt, ekonominin tüm sektörlerinin temel girdisidir. Bu nedenle yapılan her zam; ulaşımdan üretime, turizmden tarıma kadar tüm maliyetleri artırmakta ve doğrudan hayat pahalılığını daha da derinleştirmektedir. Böylesine kırılgan bir ekonomik ortamda yapılan bu ölçüsüz zam, toplumun gerçeklerinden kopuk bir yaklaşımın sonucudur.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak açıkça ifade ediyoruz:

Üretim yapan, yatırım yapan ve istihdam yaratan kesimlerin sırtına sürekli yeni maliyetler yüklemek sürdürülebilir değildir.

Bugün ülkede işletmeler ayakta kalma mücadelesi verirken, vatandaş her geçen gün artan fiyatlar karşısında alım gücünü kaybederken yapılan bu zam ekonomik akılla açıklanamaz. Bu kararın sonuçları çok kısa sürede tüm ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyacak ve hayat pahalılığını daha da dayanılmaz hale getirecektir.

Hükümeti açık ve net bir şekilde uyarıyoruz:

• Akaryakıt fiyat politikası derhal yeniden gözden geçirilmelidir.

• Fiyat İstikrar Fonu başta olmak üzere tüm maliyet kalemleri şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

• Reel sektörü ve halkı daha fazla ezmeyecek acil düzenlemeler yapılmalıdır.

Ekonominin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi halinde üretim zayıflayacak, işletmeler kapanacak ve toplum üzerindeki ekonomik baskı daha da artacaktır. Bunun sorumluluğu da bu kararları alanların üzerinde olacaktır.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak yetkilileri ülke ekonomisinin gerçeklerini görmeye ve bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyoruz."