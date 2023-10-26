Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisini (UBP ve CTP Grubuna Bağlı bazı milletvekilleri) görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”nin, madde madde oylanmasına devam etti. Komite, Yasa Önerisi üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Personel Dairesi’nden yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak, görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.