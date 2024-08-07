Dün akşam, saat 19:30 sıralarında, Güvercinlik köyünün batı kısmında gerçekleştirilen polis operasyonunda, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden gizlice Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına giriş yapan N.Ç. (41) ve A.M. (20) tutuklandı.

“Dikenli Tel Operasyonu” olarak adlandırılan operasyonda, şahısların üzerlerinde yapılan aramada iki adet 9 mm çapında tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör ve toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

Tutuklanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor